Incidente in viale Regione, auto si ribalta poco dopo la rotonda di via Oreto

Finiscono contro il guardrai lungo la circonvallazione e si ribaltano con l'auto. L'incidente si è verificato intorno alle 6.30 di stamattina in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all'altezza di via Oreto. Il conducente di una Seat Arona, un uomo di 45 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo. Insieme a lui c'era un 31enne. In pochi minuti il traffico è piombato nel caos e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per liberare la strada.

Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente in cui, dalle prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi. I due che si trovavano sull'auto sono stati aiutati a uscire dall'abitacolo. Qualcuno, a scopo precauzionale, ha chiamato il 118 chiedendo l'intervento di un'ambulanza ma sia l'automobilista che il passeggero, fortunatamente, non avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche.