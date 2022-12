Incidente in viale Regione, sbatte contro il guardrail e si ribalta sotto il ponte di viale Lazio

Sbanda, finisce contro il guardrail e si ribalta. Un incidente si è verificato in viale Regione la scorsa notte, intorno alle 5, nella carreggiata centrale in direzione Catania, sotto il ponte della rotonda di viale Lazio. Alla guida dell'auto c'era un uomo di oltre 70 anni che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi sulle barriere metalliche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, alcune pattuglie di polizia, l'Infortunistica e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito al pronto soccorso di Villa Sofia per accertamenti. Per lui, stando alle prime informazioni, solo tanta paura e qualche lieve trauma.