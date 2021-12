Incidente in viale Regione Siciliana, donna si ribalta con l’auto

Incidente in viale Regione Siciliana. E’ successo oggi pomeriggio nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di via Belgio. Secondo una prima ricostruzione una donna, che viaggiava in macchina in compagnia di un animale, avrebbe perso il controllo per poi ribaltarsi con l'auto. In pochi secondi si sono create lunghe code sulla circonvallazione e sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni della donna non desterebbero comunque preoccupazioni. "La signora - aggiunge un automobilista passato da lì subito dopo l'incidente - aveva un cagnolino che è fuggito con il guinzaglio al collo. Se qualcuno dovesse prenderlo contatti la polizia municipale".