Incidente in viale Regione, motociclista in prognosi riservata

Motociclista in prognosi riservata dopo il violento scontro con un'auto. Un altro grave incidente si è verificato questa mattina in viale Regione Siciliana, all'altezza di Leroy Merlin, poco dopo lo svincolo che dall'A29 porta verso l’ospedale Cervello. Ad avere la peggio un uomo di 57 anni (F. M. le iniziali) che, in sella a una Yamaha R1, si è scontrato con la Dacia Duster guidata da un 56enne.

Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica. Il ferito è stato portato con un’ambulanza al Trauma center di Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso. I vigili hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

Risalgono a ieri altri due incidenti in cui sono rimasti feriti gravemente una donna di 46 anni investita in via Belgio e un turista ungherese di 53 anni, travolto dallo scooter in via Roma e portato d’urgenza al Civico.

L’uomo è entrato in coma ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul mezzo a due ruote c'erano un ragazzo di 27 anni, che se l’è cavata con un paio di fratture a mani e piedi, e una empolese di 26 anni che ha riportato un trauma cranico e una frattura multipla al volto.