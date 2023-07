Incidente in viale Regione, sfonda il guardrail e finisce nello spartitraffico: ferito 42enne

Sbanda con l'auto, sfonda il guardrail e finisce nell'area spartitraffico fra le due corsie principali di viale Regione Siciliana. E' accaduto ieri sera sulla circonvallazione, all'altezza del bingo Las Vegas.

Erano passate da poco le 9, quando l'uomo, di 42 anni, a bordo di una Volskwagen Golf, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della guida. Nell'incidente, secondo i rilievi condotti dagli agenti dell'infortunistica della polizia municipale, non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto oltre ai vigili sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il quarantaduenne dall'abitacolo e un'ambulanza che lo ha trasportato al Policlinico dove poco dopo l'uomo è stato dichiarato fuori pericolo, nonostante le ferite riportate. I vigili hanno chiesto accertamenti sull'eventuale assunzione di alcol o droghe da parte del guidatore, che era solo sulla vettura.