Incidente in viale Regione, finisce fuori strada e il guardrail sfonda l'auto

Finisce fuori strada con l'auto che viene trafitta dal guardrail. E' successo oggi pomeriggio in viale Regione, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza dello svincolo per via Belgio. Protagonista un sessantenne - rimasto miracolosamente illeso - che si trovava al volante di una Alfa Romeo Stelvio. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe sbagliato la traiettoria e sarebbe finito contro una barriera metallica che ha infilzato e distrutto l'abitacolo.

In pochi secondi si sono create lunghe code. Decine di automobilisti hanno chiamato il 112 per segnalare l'incidente temendo che il conducente del mezzo potesse essere in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale. Constatato che il sessatenne non fosse ferito ma solo sotto choc, i vigili del fuoco hanno segato la barriera metallica per "liberare" l'auto e consentire di rimuoverla con l'autogru. Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.