Incidente in viale Regione, si schianta con l'auto contro un albero: giovane in prognosi riservata

L'impatto alle 3 di notte all'altezza di via Perpignano. Un ragazzo di 22 anni è stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia dov'è stato operato d'urgenza per l'asportazione parziale della milza. Non appena possibile sarà trasferito nel reparto di Ortopedia per alcune fratture. Indaga l'Infortunistica

Avrebbe perso il controllo di una Lancia Ypsilon per poi schiantarsi contro un albero in viale Regione Siciliana. Un ragazzo di 22 anni, P.R., è stato ricoverato stanotte dopo un incidente avvenuto intorno alle 3 nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di via Perpignano. Il giovane è stato portato al Trauma center di Villa Sofia e operato d'urgenza per l'asportazione parziale della milza, lesionata a causa del violento impatto. Quando le condizioni si saranno stabilizzate sarà trasferito in Ortopedia per alcune fratture alle gambe. La prognosi resta riservata.

Dopo l'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e l'Infortunistica della polizia municipale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Dalle prime informazioni pare che non siano coinvolti altri mezzi e dunque bisognerà chiarire perché il ventiduenne, residente allo Sperone, abbia sbandato finendo contro un albero che si trova nell'aiuola che separa le due carreggiate. I vigili urbani hanno richiesto l'esecuzione del test alcolemico e antidroga per verificare le condizioni del ragazzo al momento dell'impatto.

Appena due giorni fa un uomo residente nella zona di Cruillas è morto a causa di un incidente avvenuto alla rotonda di via Belgio. A perdere la vita è stato Antonino Campagna (62 anni) che, per cause da accertare, si è scontrato con la motrice di un tir Renault che si stava immettendo nell'autostrada Palermo-Mazara. L’autotrasportatore, il 54enne P.G., è stato portato al comando della polizia municipale per accertamenti e iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.