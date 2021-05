Auto si ribalta in viale Regione, ferito il conducente

Incidente in viale Regione questa mattina intorno alle 5.30, all'altezza del Lidl, in direzione Catania. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica. Il conducente del mezzo, A.R. le sue iniziali, 33 anni, è stato trasferito in ambulanza a Villa Sofia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il traffico è andato in tilt, ma intorno alle 7.30 la strada è stata liberata dall'auto, una Lancia Y, e la circolazione è tornata pian piano alla normalità.