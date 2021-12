Incidente in viale Regione, quattro mezzi coinvolti: auto si ribalta, traffico impazzito

Si scontrano quattro mezzi, un'auto si ribalta e il traffico sulla circonvallazione va in tilt. Un incidente si è verificato intorno alle 19 nelle carreggiata in direzione Catania, all'altezza di via Portello. Tre le persone ferite portate all'Ingrassia con le ambulanze del 118. Nessuna di loro, per fortuna, avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica.