Incidente in viale Michelangelo, scontro tra uno scooter e il tram: due feriti

Violento scontro fra uno scooter e il tram. Un incidente si è verificato intorno alle 16.30 in viale Michelangelo, all'altezza di via Paladini, nel quartiere Cep. Ad avere la peggio sono stati conducente e passeggero del mezzo a due ruote, soccorsi dal personale del 118 e portati negli ospedali Villa Sofia e Ingrassia. Non si conoscono ancora le loro condizioni. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto una vettura della linea 3, riportata in rimessa nell'attesa che vengano eseguiti gli accertamenti da parte dell'Infortunistica.

(Articolo in aggiornamento)

Gallery