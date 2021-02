Viale Michelangelo, automobilista senza patente né assicurazione travolge uno scooter

Ad avere la peggio due sedicenni che viaggiavano a bordo di un Honda Sh 125. Il giovane, un 27enne residente a Carini, sarà denunciato perché trovato per la seconda volta in poco tempo al volante senza patente

Travolge con l'auto due ragazzi sullo scooter ma non aveva patente né assicurazione. Un incidente si è verificato venerdì scorso in viale Michelangelo, non lontano dalla rotonda di viale Lazio, nella carreggiata che porta in viale Regione Siciliana. A scontrarsi una Volkswagen Golf, guidata da un 27enne, e un Honda Sh 125 a bordo del quale c'erano due sedicenni.

I due giovani, soccorsi dal personale del 118, sono stati portati in ospedale per accertamenti. "Quando mi sono alzato da terra - dice uno dei due - avevo la faccia piena di sangue. Siamo vivi per miracolo perché andava molto veloce. Ce la siamo cavata con alcuni graffi e contusioni in tutto il corpo, ma per fortuna avevamo entrambi il casco".

Lo scontro è avvenuto intorno alle 21. "Ricordo ancora - racconta il conducente dello scooter - che il mio amico, percependo il pericolo, ha avuto appena il tempo di dire 'stai attento' quando siamo stati investiti. Subito dopo l'incidente una persona si è avvicinata per verificare le nostre condizioni di salute e soccorrerci e chiamare l'ambulanza".

Poi aggiunge: "L'automobilista non si è preoccupato di noi, tanto che quando è sceso dall'auto ha detto 'sono senza patente e senza niente', forse nella speranza che non chiamassimo la polizia municipale". Sul posto è intervenuto infatti il personale dell'Infortunistica che fino alle prime ore della notte è stato impegnato nei rilievi per ricostruire la dinamica.

Lo scooter danneggato è stato portato con un carro attrezzi in un garage mentre per l'auto, nel frattempo affidata al proprietario, è scattato il sequestro in vista della confisca che sarà disposta dalla Prefettura. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale il conducente della Golf, un giovane residente a Carini, è recidivo: in poco tempo infatti è stato pizzicato per due volte al volante senza patente e per questa verrà denunciato.

