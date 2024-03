Incidente in viale Michelangelo, un'auto si ribalta: donna finisce in ospedale

Un'auto si è ribaltata oggi pomeriggio in viale Michelangelo, nella corsia in direzione Borgo Nuovo, poco prima della traversa di via Felice, finendo sullo spartitraffico con gli alberi che divide le due carreggiate. La donna che era alla guida è rimasta ferita ed è stata portata in codice giallo con un'ambulanza all'ospedale Villa Sofia.

Il video di Nicolò Cappello

Sul posto oltre alla polizia municipale e ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e se siano stati coinvolti altri mezzi. A stabilirlo saranno le indagini dei vigili urbani. Dopo il sinistro, in viale Michelangelo si sono formate lunghe code.