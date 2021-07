Incidente in viale Michelangelo, si ribalta un’auto: paura per 3 giovani

Avrebbe perso il controllo dell’auto, una Seat Ibiza, che si è ribaltata per poi strisciare sull'asfalto per un centinaio di metri. Un incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, in viale Michelangelo, nella carreggiata in direzione viale Lazio. Tre i feriti: il conducente, un ragazzo di 21 anni, e i due passeggeri, due amici di 18 e 19 anni.

A contattare il 118 sono stati alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi ai tre ragazzi. Poi l’intervento dei sanitari arrivati in ambulanza per portare i feriti a Villa Sofia. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze fisiche e dopo gli accertamenti sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica. Stando a quanto emerso sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. I vigili urbani hanno richiesto l’esecuzione di alcol e drug test per chiarire in quali condizioni si trovasse il giovane automobilista al momento dell’incidente.