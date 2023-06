Incidente in viale Lazio nella notte, scontro fra una volante e un'auto: tre feriti

Scontro tra una volante e un'auto in viale Lazio. E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte all’incrocio con via Empedocle Restivo. Si tratta di due agenti di polizia e del conducente dell’altro mezzo coinvolto, un 26enne che era alla guida di una Lancia Ypsilon. Dopo il violento impatto sono stati tutti soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118 che li ha accompagnati a Villa Sofia e al Civico dove sono rimasti sott'osservazione per alcune ore.

Secondo quanto ricostruito dall'Infortunistica della polizia municipale, il violento impatto - in cui sono rimasti danneggiati anche un altro mezzo e un palo dell’illuminazione - è avvenuto intorno all’una. La volante stava percorrendo viale Lazio in direzione di viale Regione Siciliana mentre il 26enne si trovava in via Empedocle Restivo, strada a senso unico che da lì porta verso via Notarbartolo. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati praticamente al centro dell’incrocio, sotto il semaforo.

Stando alle prime informazioni la pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale stava raggiungendo il luogo di un intervento in corso, ma non è chiaro se lampeggianti e sirena fossero in funzione. Da accertare anche se il semaforo fosse attivo e quale dei due mezzi avesse il verde. Non ci sarebbero testimoni ma il momento dell'impatto potrebbe essere stato ripreso da alcune telecamere installate in zona.

Una volta terminati i rilievi la polizia municipale ha sottoposto all’alcol test il giovane automobilista, che però aveva un tasso alcolemico pari a zero. Non aveva bevuto. I tre feriti sono stati sottoposti ad accertamenti in ospedale prima di essere dimessi e tornare a casa con prognosi che vanno dai 20 ai 40 giorni.

Nelle ore precedenti all'incidente c'era stato un inseguimento da parte della polizia dalle parti di piazza Sturzo che si è conclusa con il pestaggio di un agente. Una volante ha provato a bloccare e controllare uno scooter. I due giovani a bordo, invece di fermarsi, sono scappati e hanno abbandonato il mezzo in via Michele del Buono e tentare la fuga a piedi. Un poliziotto è riuscito a bloccare uno due due prima di essere accerchiato e picchiato da una trentina di persone. Indagini in corso per identificare gli aggressori.