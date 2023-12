L'incidente di viale Lazio: morte cerebrale per il 17enne, era una giovane promessa del pugilato

Le sue condizioni erano apparse molto gravi sin dalle prime battute ma nel corso dei giorni il quadro è peggiorato. Così stamattina è stata avviata la procedura di accertamento di morte cerebrale, che si concluderà nel pomeriggio, per il diciassettenne Simone Glorioso, ricoverato al Trauma center di Villa Sofia dopo l'incidente avvenuto tra il 23 e il 24 dicembre sulla rotonda di viale Lazio. Sale così a due il bilancio delle vittime dopo il decesso di Michelangelo Aruta (foto in basso), 22 anni, che quella notte si trovava al volante della Smart bianca finita sulla carreggiata centrale di viale Regione dopo un volo di alcuni metri.

Una giovane promessa del pugilato

Glorioso era una giovane promessa del pugilato. Quest'estate aveva ricevuto la convocazione in nazionale per prendere parte al training camp al centro sportivo dell'Esercito a Roma. Il 17enne apparteneva alla categoria 57 kg ed era allenato dal maestro Paolo Di Stefano dell'Asd Pugilistica. "Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Simone si legge su Facebook -. Queste sono notizie che non avremo mai voluto ricevere". Anche il Little club Conti si stringe attorno alla famiglia: "Muore dopo un incidente stradale il pugile Simone Glorioso, promessa del pugilato italiano. Da parte di tutti noi, condoglianze alla famiglia". Sui social anche il ricordo degli amici: "Simone, su questa terra hai lasciato bellissimi ricordi e così vogliamo ricordart. Hai messo l'ultima volta i guantoni e hai lottato come un vero guerriero ma il destino ha voluto che andasse così. Ciao campione".

La ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale i due giovani provenivano da viale Michelangelo e stavano immettendo nella rotonda quando, per cause ancora da accertare, l'auto si è schiantata contro il guardrail sfondandolo e finendo di sotto, al centro della carreggiata di viale Regione. Nonostante la violenta carambola, Glorioso è rimasto all'interno dell'abitacolo mentre Aruta è stato sbalzato finendo sull'asfalto dove poi un mezzo lo ha investito. A lanciare l'allarme, oltre ad alcuni testimoni, è stato lo stesso automobilista che all'improvviso si è trovato davanti il corpo del ragazzo.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso di Aruta e trasportato d'urgenza il giovane Simone Glorioso al Trauma center. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi per cercare di chiarire chi si trovasse al volante dell'auto, intestata a una familiare del diciassettenne, e se ci fossero altri mezzi coinvolti che potrebbero aver provocato l'uscita di strada. Gli elementi acquisiti sino ad ora, però, porterebbero ad escludere quest'ultima ipotesi. Altre informazioni potrebbero arrivare dall'autopsia sul corpo dei due ragazzi: nelle prossime ore è atteso il conferimento dell'incarico a due consulenti che saranno nominati dalla Procura.

L'esame autoptico servirà a chiarire alcuni dettagli utili per ricostruire l'accaduto e permetterà di scoprire in quali condizioni si trovassero i due amici al momento dell'incidente e se Aruta sia deceduto dopo l'impatto o se invece sia morto a seguito dell'investimento. Secondo le prime informazioni i due sarebbero risultati negativi all'alcol test. Altre informazioni potrebbero arrivare dalle immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Mario Calabrese.