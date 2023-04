Incidente in viale Regione, auto vola dalla rotonda di viale Lazio: ferito un trentacinquenne

Un'auto vola dalla rotonda di viale Lazio, finisce sulla carreggiata centrale di viale Regione Siciliana e impatta con un'altra vettura, che in quel momento transitava sulla circonvallazione. E' successo ieri sera attorno alle 21,20. Il conducente del veicolo finito giù dal ponte, L. P., classe 1988, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Illesi invece i tre occupanti dell'altra macchina, una Hyundai i10.

Poco chiara ancora la dinamica dell'incidente sul quale indaga la polizia municipale. Non è ancora stato stabilito da quale direzione provenisse la Polo bianca, guidata da L. P., probabilmente da viale Michelangelo. Di sicuro c'è che all'improvviso, il trentacinquenne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della guida e dopo un volo di circa 5 metri è finito sulla circonvallazione. Lì è avvenuto l'urto con la Hyundai che stava viaggiando in direzione Catania.