Incidente in viale Lazio, scontro fra una moto dei carabinieri e un'auto

Scontro fra un'auto e una moto dei carabinieri. Un incidente si è verificato questa mattina all'incrocio tra viale Lazio e viale Piemonte. Ad avere la peggio il militare, appartenente al Nucleo radiomobile, che è stato soccorso e portato all'ospedale Villa Sofia per accertamenti.

L'uomo in divisa, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, anche in considerazione del fatto che lo scontro è avvenuto in un incrocio regolato da semaforo. Illesa la donna che si trovava al volante dell'altro mezzo coinvolto, una Toyota Yaris di colore grigio, che è stata ascoltata dai vigili per fornire la propria versione dei fatti.