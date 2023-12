Incidente sulla rotonda di viale Lazio, urta una Smart e scappa: 26enne portata in ospedale

Una è finita in ospedale, l'altro è scappato facendo perdere le proprie tracce. Un incidente si è verificato nella notte, poco prima delle 3, sulla rotonda di viale Lazio. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 26 anni, Y. M. D. G., che si trovava al volante di una Smart di colore nero. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso di Villa Sofia dov'è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. Uno banale scontro che però ha avuto grosse ripercussioni sul traffico sino a stamattina.

Dopo il violento scontro sono intervenuti, intorno alle 7.20, gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano vicini quando il conducente dell'altro mezzo, di cui un testimone sarebbe riuscito a notare colore e parte della targa, avrebbe urtato la Smart, facendo schiantare la giovane automobilista contro il guardrail, e sarebbe scappato.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all'automobilista poi condotta in ambulanza a Villa Sofia dov'è entrata in codice giallo. Gli esami strumentali eseguiti dal personale medico hanno evidenziato un trauma cranico non commotivo e un trauma al braccio sinistro. Una volta dimessa la 26enne sarà ascoltata dai vigili che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate in zona per identificare il pirata della strada fuggito.