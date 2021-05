Incidente alla Favorita, minicar travolge bici: ciclista in codice rosso

L'impatto in viale Diana. L'auto si è ribaltata e la conducente, una ragazza, è rimasta incastrata tra le lamiere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo. Per lei però solo qualche graffio. Il ciclista invece ha riportato serie lesioni ed è all'ospedale Villa Sofia

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in viale Diana, alla Favorita. A scontarsi sono state una minicar e una bicicletta. Nell'impatto, il ciclista è stato violentemente sbalzato sull'asfalto riportando gravi ferite. L'auto invece si è ribaltata e la conducente, una ragazza, è rimasta incastrata tra le lamiere. Il ciclista è stato soccorso e portato all'ospedale Villa Sofia in codice rosso. Per aiutare la giovane a uscire dal veicolo invece è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma per lei solo tanta paura e qualche graffio. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.