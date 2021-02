Incidente in Favorita, sbanda con l'auto e si schianta contro un albero: due feriti

Il conducente di una Ford Kuga di colore grigio ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica. Traffico a rilento e code in viale Diana

Perde il controllo, sbanda e finisce fuori strada con l'auto in Favorita. Un incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, in viale Diana. Al volante di una Ford Kuga di colore grigio c'era un uomo che, secondo le prime informazioni, viaggiava insieme a una donna. Dopo lo schianto contro un albero, i due sono stati soccorsi prima da alcuni automobilisti e poi dai sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza. Sul posto anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi. Registrate lunghe code all'ingresso della Favorita.