Incidente in Favorita, esce fuori strada e si ribalta con l'auto: ferito 33enne

Sbanda e si ribalta con l'auto finendo tra la vegetazione della Favorita. Un incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5.30, in viale Diana, poco dopo la struttura equestre che si trova al centro del parco cittadino. Alla guida del mezzo, un'Alfa Giulietta di colore bianco, c'era un 33enne che è stato soccorso dai sanitari e portato con l'ambulanza a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto poco prima di una curva. Inutile la manovra tentata dal 33enne per evitare di uscire fuori strada. A lanciare l'allarme sarebbero stati altri automobilisti che, vedendo la scena, hanno chiesto l'intervento del 118 e della polizia municipale.

Il ferito è stato condotto nel pronto soccorso del vicino ospedale dov'è entrato in codice giallo. L'automobilista ha riportato contusioni, escoriazioni e un trauma cervicale che ha reso necessaria l'applicazione di un collare. Toccherà al personale dell'Infortunistica, intervenuto per eseguire i rilievi stradali, accertare cos'abbia provocato l'incidente.