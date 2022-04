Incidente in via dell'Orsa Maggiore, scontro all'incrocio: guardia giurata in prognosi riservata

Guardia giurata ricoverata in gravi condizioni dopo uno scontro tra due auto. Un incidente si è verificato intorno alle 23 di ieri in viale dell'Orsa maggiore, all'incrocio con via del Capricorno, nella zona tra Villagrazia e Falsomiele. Ad avere la peggio è stato un 45enne che era in servizio e si trovava al volante di una Citroen C3 con i colori della Ksm. Violento l'impatto con la Lancia Y guidata da un diciottenne. L'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del Civico e dopo le prime cure è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.

Dopo lo scontro - in cui sono state danneggiate anche una C3, una Volkswagen Golf e una Seat Leon, tutte parcheggiate - sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e gli agenti dell'Infortunistica per eseguire i rilievi. Secondo le prime informazioni l'auto della guardia giurata stava percorrendo via del Capricorno quando, forse a causa di una mancata precedenza all'incrocio, si è schiantata contro la Lancia Y guidata da D.N., 18 anni, che invece se l'è cavata con qualche escoriazione.

Per estrarre la guardia giurata dalle lamiere accartocciate della C3 sono intervenuti i vigili del fuoco che poi hanno affidato il 45enne ai soccorritori per il trasporto al Civico. Attualmente si trova in coma farmacologico per via dei traumi riportati. Gli agenti della polizia municipale hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero chiarire la dinamica dello scontro.