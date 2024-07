Incidente mortale a Palermo. Un uomo di 47 anni, Andrea Pellegrino, ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua moto Suzuki 600 mentre percorreva viale dell'Olimpo da Mondello in direzione di piazza Simon Bolivar. Per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo al centro della rotatoria che si trova all'altezza di viale Sandro Pertini.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che, intorno alle 2.30, avrebbero visto la moto a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il 47enne che però, nonostante i tentativi fatti per rianimarlo, è deceduto pochi minuti dopo. Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente in cui non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Da una prima ricostruzione sembra che Pellegrino sia caduto dalla moto alcuni metri prima della rotatoria, strisciando sull'asfalto e finendo nell'aiuola. Sulla scorta di questi elementi il magistrato di turno non ha disposto il sequestro del mezzo né l'esecuzione dell'autopsia e dunque la salma del 47, residente a Misilmeri, è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.