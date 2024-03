Scontro fra un'auto e uno scooter vicino allo stadio. Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato a Villa Sofia a causa di un incidente avvenuto ieri pomeriggio in viale del Fante. Il giovane si trovava in sella a un Honda Sh che, per cause ancora da accertare, è entrato in contatto con la Renault Clio guidata da una 47enne. Dopo il violento impatto si è formato un capannello di persone attorno al giovane ferito, soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale a bordo di un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità.

Ieri pomeriggio sono stati registrati altri due incidenti. Il primo all'alba in viale Regione, nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza di Villa Serena. A scontrarsi sono state due auto, una Toyota Yaris guidata da un 53enne rimasto illeso e una Opel Astra sulla quale si trovavano due amici di 18 e 20 anni. La loro macchina, dopo una carambola, è finita contro il guardrail. Per loro fortunatamente solo tanta paura e qualche escoriazione. Più gravi le lesioni riportate dalle quattro persone coinvolte nel secondo incidente avvenuto ieri, sulla statale 113, tra Palermo e Isola.