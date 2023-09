Maxi rissa tra palermitani e cinesi dopo uno scontro auto-scooter in viale dei Picciotti. E' di tre feriti e dieci denunce il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte e in cui sono rimasti coinvolti due ragazzi che viaggiavano su un Piaggio Liberty e un automobilista, originario della Cina ma residente a Palermo, che guidava una Volkswagen Tiguan. Dopo il violento impatto i due giovani, entrambi sedicenni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al Policlinico dove sono entrati in codice rosso. Illeso invece il 41enne al volante del Suv.

Dopo lo scontro sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica per stabilire le responsabilità delle due parti. Mentre i vigili lavoravano, sono arrivate dieci persone - cinque cinesi e cinque palermitani - per dare manforte ai rispettivi amici. In pochi secondi, però, la situazione sarebbe degenerata. Le due "fazioni" si sono affrontate in una rissa che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenute infatti diverse pattuglie dell'Arma che hanno faticato non poco per riportare la calma. Nella violenta colluttazione uno dei cinesi è stato colpito al volto riportando una ferita lacerocontusa. L'uomo è stato accompagnato a bordo di un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine, ma è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Una volta identificati tutti i contendenti, i carabinieri li hanno denunciati a piede libero per rissa aggravata.