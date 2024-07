Incidente in viale Campania, un'Audi Q3 si ribalta: due feriti e danni a 4 auto parcheggiate

Un'auto si è ribaltata ieri sera intorno alle 21 in viale Campania. Due le persone rimaste ferite: il conducente, di 29 anni, e una donna, di 33 anni, che si trovava con lui a bordo della vettura. Illesa l'altra donna che viaggiava con loro. Danneggiati un palo della segnaletica stradale e quattro macchine in sosta.

Sull'incidente indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. Da una prima ricostruzione pare che il guidatore, al volante di un'Audi Q3, in maniera autonoma abbia improvvisamente perso il controllo della vettura e sia finito contro altre auto parcheggiate prima di cappottare. Sul posto oltre ai vigili, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I due feriti sono stati trasportati a Villa Sofia. La polizia municipale oltre ad ascoltare i coinvolti nell'incidente, cercherà di reperire immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire in modo oggettivo la dinamica di quanto accaduto.