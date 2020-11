Incidente in viale Amedeo D’Aosta, motociclista investe un giovane e scappa

Travolge con la sua moto un ragazzo e scappa. L'incidente si è verificato ieri sera in viale Amedeo D’Aosta dove un 24enne è stato investito dal conducente di una Bmw R1200 Gs, scappato subito dopo lo scontro. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e portato con l’ambulanza al Buccheri La Ferla per una frattura a una gamba. Per lui 30 giorni di prognosi.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni il motociclista, dopo il violento impatto, si sarebbe allontanato e sarebbe tornato indietro per pochi secondi, giusto il tempo necessario per assicurarsi che il giovane fosse ancora vivo. Poi la fuga. Qualcuno però, notando la scena, lo avrebbe inseguito a bordo di uno scooter per raggiungere la Bmw e annotarne la targa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, piazzate nei pressi di un supermercato, che potrebbero aver ripreso l’incidente o la fuga del motociclista.