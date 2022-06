Incidente in via Villagrazia, dopo ore svanisce ogni speranza: morto ventenne

Era arrivato già in condizioni molto gravi in ospedale ma i medici sono riusciti a far tornare a battere nuovamente il suo cuore. Dopo qualche ora, però, è svanita ogni speranza. Un ragazzo di 20 anni, Giorgio Comito, è morto questa mattina nel reparto di Prima rianimazione del Civico dov'era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Villagrazia.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che intorno alle 18.30 si trovava in sella a un scooter Honda Sh, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva per poi andare a sbattere contro un palo dell'illuminazione. Dopo l'intervento di un'ambulanza del 118, richiesto da alcuni residenti che avevano sentito lo schianto, il giovane è stato portato al pronto soccorso dov'è arrivato in arresto cardiocircolatorio.

Meno di un'ora dopo Comito è stato trasferito nel reparto di Prima rianimazione, ma in poco tempo il suo quadro clinico è precipitato e per lui non c'è stato più nulla da fare. La salma del ragazzo resta per il momento a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l'autopsia o autorizzare la consegna ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.