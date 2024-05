Incidente alla Conigliera, scontro scooter-auto: due feriti e un palo della luce abbattuto

Due feriti e un palo dell'illuminazione buttato giù. E' il bilancio di un incidente avvenuto stamattina alla Conigliera, in via Umberto Maddalena, davanti all'ingresso di Poggio Ridente, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter. I rispettivi conducenti, due uomini di 56 e 32 anni, sono stati soccorsi e portati entrambi a bordo delle ambulanze all'ospedale Buccheri La Ferla. Nonostante il violento impatto nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze.

Secondo una prima ricostruzione l'auto, una Hyundai Matrix guidata da A. A., proveniva da corso Calatafimi mentre lo scooter, un Kymco Dtx360 in sella al quale c'era R. S., arrivava dalla direzione opposta. Per cause ancora da accertare, intorno alle 11.30, i mezzi si sono scontrati e l'auto si è schiantata contro un palo della luce che si trovava alla sua sinistra e rimasto in bilico fino all'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.