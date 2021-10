Incidente a Falsomiele, si ribalta con l'auto dopo lo scontro con un altro mezzo: due feriti

L'impatto in via Troina, all'altezza di via Nissa. I conducenti delle due macchine, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 33, sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati al pronto soccorso del Policlinico per accertamenti. Indaga l'Infortunistica della polizia municipale

Auto si ribalta a Falsomiele. Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Troina. A scontrasi un'Alfa Mito guidata da una ragazza di 22 anni, R.M.C., e una Seat Leon condotta da M.D., 33 anni. Entrambi gli automobilisti, rimasti feriti nell'impatto, sono stati soccorsi e portati al Policlinico per accertamenti. Fortunatamente nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze.

Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano percorrendo via Troina quando, per cause ancora da accertare, sono entrate in contatto all'altezza di via Nissa. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti che hanno soccorso la ragazza cercando di aiutarla a uscire dall'abitacolo. Poi sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le pattuglie dell'Inforunistica che dovranno chiarire la dinamica.