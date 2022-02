Incidente a Mondello, scontro auto-scooter: feriti due ragazzini

Due ragazzini feriti dopo uno scontro a Mondello. Due ragazzi di 17 e 14 anni sono stati ricoverati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla dopo un incidente avvenuto in via Tolomea la notte tra sabato e domenica. Nell’impatto coinvolti un mezzo a due ruote marca Kymco, sul quale viaggiavano i giovani B.A. e A.B., e una Volkswagen Up guidata da un sessantenne rimasto invece illeso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, chiamati dallo stesso automobilista, che hanno soccorso i due giovani e li hanno portati in ospedale con due ambulanze per accertamenti. Ad eseguire i rilievi gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che cercheranno di ricostruire la dinamica per chiarire eventuali responsabilità delle parti.