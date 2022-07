Via Tiro a segno, provoca due incidenti in 25 minuti: incastrato dall'alcol test

Se non è un record questo, poco ci manca: avrebbe provocato due incidenti in 25 minuti. Il tutto con un tasso alcolemico nel sangue di oltre 1,5 grammi per litro. Protagonista un uomo di 57 anni che ieri avrebbe prima sbattuto contro un’auto in piazza Tumminello, nella zona del porticciolo di Sant’Erasmo, e poi si sarebbe allontanato tamponando un altro mezzo in via Tiro a segno.

Tutto è avvenuto ieri, tra le 18.10 e le 18.35. Secondo quanto ricostruito l’uomo, un operaio, stava percorrendo il Foro Italico in direzione di via Messina Marine a bordo di una Bmw X3 quando avrebbe svoltato in via Tiro a segno. Appena imboccata la strada l’uomo, forse invadendo la corsia opposta, si sarebbe scontrato contro una Opel Meriva.

Dopo l’impatto l’operaio si sarebbe intrattenuto una decina di minuti con l’altro automobilista coinvolto che ha chiesto l'intervento dell'Infortunistica. Improvvisamente, forse dopo aver lasciato i propri dati, avrebbe deciso di mettersi nuovamente al volante e allontanarsi. Così avrebbe percorso poche centinaia di metri, sempre in via Tiro a segno, arrivando quasi all'incrocio con corso dei Mille, ma lì avrebbe tamponato una macchina ferma al semaforo.

Al loro arrivo, gli agenti dell’Infortunistica si sarebbero resi conto che il mezzo coinvolto e l’automobilista erano gli stessi di prima. Sulla scorta di questa informazione il personale della polizia municipale ha deciso di sottoporre il 57enne all’alcol test da cui sarebbe emersa la probabile concausa del doppio incidente. Dopo aver soffiato, infatti, l’etilometro avrebbe evidenziato un valore tre volte superiore al consentito.

I vigili hanno quindi proceduto con il sequestro della macchina ai fini della confisca e hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza l’automobilista, che rischia anche l'arresto 6 mesi a un anno e un'ammenda che va da 1.500 a 6 mila euro.