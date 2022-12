Incidente in via Thaon di Revel, per scansare un lampione caduto in strada si schianta contro un'auto

Non si sarebbe accorto di un lampione caduto per via del vento e, nel tentativo di scansarlo, si sarebbe schiantato contro un'auto parcheggiata. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Thaon di Revel, in zona Fiera, dove i sanitari del 118 hanno soccorso e portato in ospedale un uomo di 54 anni. Il palo dell'illuminazione, dopo i rilievi eseguiti dai vigili, è stato rimosso e la circolazione ripristinata.

Secondo quanto ricostruito il lampione, spinto dalle forti raffiche di ieri, si sarebbe piegato finendo su una Opel Karl parcheggiata. Il fatto era stato segnalato da alcuni residenti ma sul posto non era ancora arrivato nessuno. Appena un quarto d'ora dopo il 54enne, percorrendo la strada in sella a un Gilera Fuoco, non avrebbe notato il palo adagiato sul tettuccio dell'auto e, per evitarlo, avrebbe tentato invano una brusca manovra.

Dalla sala operativa del 118 è stata inviata sul posto un'ambulanza. Terminati i primi soccorsi, l'uomo - che fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze - è stato portato a Villa Sofia per essere sottoposto ad altri accertamenti. Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica e le responsabilità delle parti coinvolte, ovvero del 54enne e della società incaricata della manutenzione dei lampioni.