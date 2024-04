Incidente in via Sciuti, scontro auto-moto: 45enne in codice rosso

Scontro tra auto e scooter in via Sciuti, all'incrocio con via Ariosto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un Liberty, che dopo l'impatto con una Fiat Punto è stato trasportato con un'ambulanza a Villa Sofia dove è entrato in codice rosso. Si tratta di un uomo di 45 anni. A prestare i primi soccorsi è stata una volante della polizia, poi sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che effettueranno tutti i rilievi per accertare eventuali responsabilità.

In un altro incidente, poco dopo le 13, una donna di 82 anni è rimasta uccisa dopo essere stata travolta da una moto in via Alcide De Gasperi.