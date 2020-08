Incidente in via Sandro Pertini, auto contro guardrail: feriti due giovani

Incidente in via Sandro Pertini. Due giovani sono stati soccorsi la scorsa notte nella strada che costeggia il quartiere Zen dopo uno scontro registrato intorno all'1.30. La coppia di amici si trovava a bordo di una Fiat 500 di colore bianco quando, per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere metalliche.

L’impatto è stato violento, tanto da svegliare i residenti che si sono affacciati alle finestre per controllare cosa fosse successo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato i due giovani a Villa Sofia. Sia il conducente 23enne, M.P, sia il passeggero 24enne, A.L., non sarebbero comunque in gravi condizioni.

Successivamente è arrivata una pattuglia dell’Infortunistica. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi stradali per chiarire cosa abbia provocato l’incidente. A rivelare a PalermoToday un dettaglio che potrebbe risultare fondamentale per ricostruire la dinamica è un residente: "Qualcuno poco prima aveva gettato proprio lì, per strada, un materasso e delle grosse pietre"

A provocare l’incidente quindi, qualora venisse confermata questa ipotesi, potrebbe essere stato proprio il cumulo di rifiuti di cui il conducente non si sarebbe accorto. Per valutare anche le sue condizioni al momento dell’accaduto la polizia municipale ha chiesto di eseguire il test per verificare l’eventuale tasso alcolemico.

