Villaggio Santa Rosalia, scontro fra uno scooter e un'auto: un uomo di 35 anni in rianimazione

Un uomo di 35 anni si trova in rianimazione al Civico dopo un incidente avvenuto ieri sera in via San Raffaele Arcangelo, all'altezza del civico 23, al Villaggio Santa Rosalia. C. M., queste le iniziali del trentacinquenne che stava guidando un Piaggio Liberty quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Opel Insignia, condotta da S. F. P., di 64 anni, rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'impatto. Gli accertamenti sull'automobilista per capire se aveva assunto alcol o droghe hanno dato esito negativo. I sanitari del 118 arrivati sul luogo dell'incidente hanno trasportato il ferito in ospedale al Civico dove gli sono state riscontrate diverse fratture.