Sbanda con l'auto in via San Lorenzo, sfonda un cancello e "vola" nel parcheggio dell'Eurospin

Avrebbe perso il controllo dell’auto per poi uscire fuori strada, sfondare una cancellata e finire, a testa in giù, nel parcheggio di un supermercato. E’ successo due giorni fa in via San Lorenzo dove vigili del fuoco, 118 e polizia municipale sono intervenuti per soccorrere e portare in ospedale un automobilista che era precipitato con la macchina da un'altezza di diversi metri. Stando a quanto sinora riscontrato non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e anche per questo l’Infortunistica ha chiesto ai medici di sottoporre l'uomo ad alcol e drug test.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, il 48enne C. L. C., si trovava al volante di una Lancia Y e stava attraversando via San Lorenzo, da Cardillo in direzione di viale Strasburgo. Arrivato all'altezza dell’incrocio con via Giovanni Spadolini, regolato da semaforo, l'automobilista avrebbe iniziato a zigzagare finendo contro la cancellata che separa la carreggiata dal parcheggio dell’Eurospin, che si trova diversi metri al di sotto del livello stradale.

Dopo l’intervento di alcuni passanti sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno rimosso l'auto poi affidata a un carro attrezzi. Il 48enne è stato quindi portato al pronto soccorso del Cervello dov'è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Nonostante il violento impatto e il "volo", fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, in attesa di potere ascoltare la versione dell'automobilista, hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere per ricostruire la dinamica,