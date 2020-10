Incidente in via Sacco e Vanzetti, attraversa e viene travolto da un'auto: morto un 73enne

Incidente mortale in via Sacco e Vanzetti. Un uomo di 73 anni, A.C., è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stato travolto da un'auto. Nel luogo in cui si è verificato il violento impatto è arrivata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale.

Stando alle prime informazioni l'uomo stava attraversando la strada all'altezza del civico 48, nella carreggiata in direzione di via XXVII Maggio, quando è stato investito da un automobilista. Al volante del mezzo, una Fiat 500 di colore giallo, c'era R.D. 26 anni. Gli agenti dell'Infortunistica hanno identificato il giovane che, dopo i controlli di rito, ha fornito la propria versione dei fatti sullo scontro costato la vita al 73enne.

Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire al personale della polizia municipale di eseguire i rilievi stradali, in maniera tale da stabilire il punto preciso in cui si è verificato l'impatto e tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nelle immediate vicinanze non ci sarebbero telecamere. Resta però da chiarire se ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena.