Via Roma, con la moto contro il cantiere del collettore fognario: 33enne in codice rosso

E' finito in ospedale dopo essersi schiantato in sella alla sua moto contro il cantiere del collettore fognario. Un uomo di 33 anni, originario di un paese in provincia di Caltanissetta, si trova ricoverato in codice rosso al Civico dopo il grave incidente che è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2, in via Roma, nel tratto ad angolo con la via Ammiraglio Gravina.

Per cause ancora in via di accertamento il 33enne ha perso il controllo del suo mezzo andandosi a schiantarsi sulla recinzione del cantiere per poi rimbalzare violentemente sull’asfalto. Sono scattati subito i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale, al Civico. L'uomo ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. In azione anche i vigili urbani della sezione infortunistica che hanno effettuato i rilievi per provare a ricostruire quanto accaduto. Non risultano coinvolti altri mezzi.