Incidente in via Roma, violento scontro tra una moto e uno scooter: grave un 44enne

Due mezzi coinvolti e tre persone finite in ospedale. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte in via Roma, all'altezza di via Malta, la strada che porta in piazza Borsa. A scontrarsi un Piaggio Beverly e una Honda Cb 125. A destare preoccupazione le condizioni di S. M., 44 anni, che viaggiava dietro all'amico a bordo del Beverly. L'uomo si trova ricoverato nel reparto di seconda Rianimazione del Civico con diverse fratture e lesioni in tutto il corpo: la prognosi resta riservata. Il conducente della moto invece è risultato positivo all'alcol test, con un tasso compreso nella fascia compresa tra 0,80 e 1,5 grammi per litro. Un dettaglio che gli è costato una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Sul posto gli agenti dell'Infortunistica e i sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi stavano percorrendo via Roma nella stessa direzione. Per cause ancora da accertare l'Honda avrebbe tamponato il Beverly che lo precedeva. Dopo il violento impatto tutti e tre sono stati sbalzati con violenza sull'asfalto. A lanciare l'allarme alcuni testimoni che si trovavano a pochi metri dal punto in cui è avvenuto l'impatto. "Non ho visto la scena - racconta un ragazzo a PalermoToday - ma ho sentito un botto allucinante. Ci siamo avvicinati per soccorrerli, c'era sangue dappertutto...".

I sanitari del 118 sono intervenuti con tre ambulanze e hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Il più grave, il 44enne passeggero del Beverly, è stato portato al Civico insieme all'amico che guidava. Il ventenne alla guida dell'Honda, invece, è stato portato al Policlinico. Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane aveva bevuto prima di mettersi alla guida. Sia la moto che lo scooter sono stati sequestrati dagli agenti della polizia municipale.

Un altro incidente si è verificato ieri sera in via Kennedy, a Capaci. Nell'impato sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una moto, una Keeway guidata da un 23enne che è stato portato con l'ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia. Il giovane, S. R. le iniziali, ha riportato una frattura al femore sinistro. Terminati gli accertamenti, i medici hanno escluso altre lesioni agli organi ma il ragazzo dovrà restare sott'osservazione per le prossime 24-48 ore.