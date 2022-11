E' ubriaco, si scontra in scooter con una 48enne in via Roma: marito della donna lo insegue e lo blocca in via Oreto

Lo scontro tra due scooter all'alba, il tentativo di fuga, l'inseguimento, la denuncia. C'è tutto questo nell'incidente avvenuto nelle prime ore del mattino in via Roma. A scontrarsi un 29enne e una 48enne. Il più giovane, senza pensarci due volte, dopo lo scontro si è rialzato, è scappato in sella al suo scooter ma è stato rintracciato dal marito dell’automobilista che si è messo subito sulle sue tracce. Il 29enne, P. M. le iniziali - è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza: dal test alcolemico eseguito dai carabinieri è emerso un tasso superiore a 1,5 grammi per litro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Secondo quanto ricostruito i due mezzi coinvolti sono due Honda Sh. Il primo guidato da una donna di 48 anni, l’altro dal 29enne. Per cause ancora da accertare gli scooter sono entrati in rotta di collisione all’altezza di corso Vittorio Emanuele. La donna, seguita a ruota dal marito a bordo di un’auto, è stata soccorsa da alcuni passanti dopo essere stata sbalzata dal sellino.

Il ragazzo poi denunciato, invece, si sarebbe rialzato, avrebbe inforcato il suo Honda Sh per poi fuggire a tutta velocità in direzione della stazione centrale. Il marito della donna, vedendo la scena e rendendosi conto che alcuni passanti si stavano già prendendo cura della moglie, ha chiamato il 112 e si è lanciato all’inseguimento del ventinovenne riuscendo a bloccarlo dalle parti di via Oreto.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dell’Arma che hanno fermato e identificato il giovane, che viaggiava senza patente a bordo di un mezzo non assicurato. Ipotizzando che poche ore prima avesse bevuto, i carabinieri hanno sottoposto il ventinovenne all’alcol test ripetendolo due volte: in entrambi i casi è emerso dall’esame che il suo tasso fosse superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero la fascia più alta.

Dopo gli accertamenti i carabinieri hanno contattato la polizia municipale che ha proceduto al sequestro del mezzo risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Si attende il referto medico della donna, portata in ospedale per essere sottoposta ad alcuni esami. Dalle prime informazioni le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.