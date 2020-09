Tragico incidente in via Roma, scontro auto-moto: un morto

Tragico incidente la scorsa notte in centro città. Uno studente di Medicina di 29 anni ha perso la vita nello scontro tra un'auto e una moto avvenuto all'incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. La vittima, Manfredi Saja, era in sella a una Triumph finita contro una Fiat 600 guidata da una ragazza.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e il 118. Inutili però i soccorsi prestati dal personale sanitario. Al vaglio degli inquirenti la dinamica.

Nella notte ci sono stati altri tre incidenti nel capoluogo e altrettante persone sono state portate in codice rosso al pronto soccorso. Un incidente si è verificato in via Roma, all'altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo e in piazza Amendola.

Articolo aggiornato il 12 settembre 2020 alle ore 10.46 e alle 11,18

