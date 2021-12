Via Roccazzo, furgone urta lo specchietto di un bus dell'Amat e ferisce l'autista al braccio: poi scappa

Un autista dell'Amat è rimasto ferito al braccio in seguito a un incidente con un furgone. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Roccazzo, dove l'autobus - che procedeva in direzione Borgo Nuovo - ha incrociato il furgone. Quest'ultimo avrebbe urtato la vettura della linea 422, tranciando lo specchietto retrovisore e travolgendo pure il braccio dell'autista.

Dopo l'impatto, infatti, l'autista si era sporto dal finestrino per provare a sistemare lo specchietto con le mani. Incurante di questo fatto, il conducente del furgone ha proseguito la sua marcia ed è pure scappato.

Il dipendente dell'Amat è stato soccorso da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani, per riscostruire l'esatta dinamica dei fatti.