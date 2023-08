Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Giovanni Zappalà e via Principe di Paternò. Due auto - una Ford C-Max e una Fiat Idea - per cause ancora da accertare si sono scontrate proprio sotto al semaforo che regola il traffico. L'impatto è stato violento.

Uno dei due mezzi ha concluso la sua corsa su un'aiuola, andandosi a schiantare contro un albero. L'altra auto - dopo la carambola - è rimasta invece al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Due le persone rimaste ferite: sono state portate entrambe a Villa Sofia. Le loro condizioni comunque non desterebbero preoccupazioni. Per eseguire i rilievi è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale.