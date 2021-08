Incidente in via Paternò, si scontrano due auto e una finisce sulla fiancata: due feriti

L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Zappalà. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo i passeggeri della vettura ribaltata. Una volta liberati sono stati affidati al 118 e portati in ospedale. Indaga la polizia municipale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani tra via Principe di Paternò e via Zappalà. Due auto si sono scontrate e una delle due nell'urto è stata sbalzata contro il muro di cinta di un vivaio, finendo poi su una fiancata. Due persone che erano nell'autovettura sono rimaste incastrate tra le lamiere e per liberarle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratte dall'abitacolo, sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 e poi condotte in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi. Sull'episodio indaga la polizia municipale.