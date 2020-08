Incidente in via Pitrè, auto finisce contro il tram: traffico a rilento

Un incidente stradale si è verificato stamani in via Pitrè. Un'auto, una Renault Clio, si è scontrata contro il tram della linea 4. Il veicolo è finito tra il mezzo Amat e il guardrail. Sarà la polizia municipale a chiarire dinamica e responsabilità. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente della vettura, nè dei passeggeri del tram. La linea è stata temporaneamente sospesa e il traffico sta subendo rallentamenti.

Articolo in aggiornamento (nella gallery foto di Piero d’Antoni)