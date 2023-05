Colpisce una vettura in sosta e si ribalta con la sua auto. Incidente questa mattina intorno alle 11 in via Pietro Bonanno, alle pendici di Monte Pellegrino. Una giovane di 24 anni al volante di una Lancia Y, mentre procedeva in direzione Villa Igiea, ha "toccato" una macchina che era posteggiata in divieto di sosta. La donna, neopatentata, è rimasta ferita lievemente. Per lei solo tanta paura. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia municipale per limitare i disagi alla circolazione.