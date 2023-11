Incidente frontale tra due auto davanti all'Ucciardone: due feriti e traffico in tilt

Due feriti e traffico in tilt. E' il bilancio dell'incidente frontale tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Piano dell'Ucciardone, di fronte al carcere. Per cause ancora da accertare - poco dopo mezzogiorno - si sono scontrate una Fiat Seicento che viaggiava verso la Fiera e una Mercedes che procedeva nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i soccorsi ai due feriti. Entrambi sono stati portati in ambulanza in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni, ma sembra che nessuno dei due sia grave. L'incidente ha creato notevoli ripercussioni sul traffico con auto incollonnate fino a via Sampolo e via Duca della Verdura, da una parte, e via Crispi dall'altra.