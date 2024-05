E' morto dopo quasi due settimane di ricovero a causa di un incidente stradale. Si è spento ieri mattina all'alba Raffaele Pesco, 57 anni, residente al Capo, vittima di uno scontro avvenuto lo scorso 26 aprile in via Piano dell'Ucciardone, all'altezza di via Enrico Albanese, a pochi passi dall'ingresso del carcere. Dopo i primi soccorsi prestati dai passanti, l'uomo è stato portato al Policlinico con un'ambulanza del 118. Ma le ferite riportate erano troppo gravi e in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

L'incidente è avvenuto di mattina, intorno alle 10.30. I mezzi coinvolti uno scooter Scarabeo, guidato da Pesco, e una Volkswagen Polo guidato da una 46enne (V. G. le sue iniziali). Per cause ancora da accertare i due mezzi, che viaggiavano in direzione di via Crispi, si sono scontrati lateralmente. Nell'impatto il 57enne, che indossava il casco, è stato sbalzato dalla sella sbattendo con violenza contro l'asfalto.

I primi a intervenire sono stati altri automobilisti che hanno lanciato l'allarme al 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza per soccorrere il ferito. Pesco è stato poi portato nell'ospedale universitario, dov'è entrato in codice rosso, e successivamente è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, però, per lui non c'è stato nulla da fare. La 46enne, alla luce del decesso, invece è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il pm, ritenendo certo il nesso di causalità tra lo scontro e il decesso, non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sulla salma di Pesco che è stata quindi restituita alla famiglia per consentire la celebrazione del funerale. La Volkswagen Polo è stata sequestrata per accertamenti in attesa di nuove disposizione da parte del magistrato.

"Esprime il cordoglio - scrivono dalla Confraternita Maria santissima della Mercede - per Raffaele Pesco, figlio del Capo e amico di tutti, vittima di un terribile incidente che lo ha strappato ai suoi cari. Per lui eleviamo preghiere e per sua moglie e le sue figlie, come per i suoi parenti, tra cui la famiglia Impastato nostri confratelli, chiediamo il dono del conforto. Possa la Vergine santa accoglierlo in paradiso e presentarlo al trono dell'Altissimo".