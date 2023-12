Incidente all'Ucciardone, cade con la Vespa: 78enne ferito, disagi al traffico

Traffico in tilt nella zona dell'Ucciardone stamattina intorno alle 8 per un incidente che ha visto coinvolta una Vespa con a bordo un 78enne. L'uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto in mezzo alla carreggiata nel tratto tra piazza Caponnetto (ex piazza Giachery) e via Piano dell'Ucciardone, in direzione porto. Non è chiaro se a provocare la caduta possa essere stato un altro mezzo che poi si è allontanato.

Sul posto si è fermata una pattuglia dei carabinieri per prestare i primi soccorsi, poi sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale. L'uomo, ferito non gravemente, è stato trasportato con un'ambulanza al Buccheri La Ferla. Lunghe code si sono formate anche in via Sampolo e in via Duca della Verdura.